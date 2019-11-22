Масса стал 17-м в первой квалификации нового сезона Формулы-Е

Вице-чемпион Формулы-1 2008 года Фелипе Масса занял 17-е место в квалификации к первой гонке шестого сезона Формулы-Е на этапе в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Победу в сессии одержал Александер Симс (BMW), опередивший другого бывшего пилота Ф-1 Стоффеля Вандорна и Ника де Вриса (оба — Mercedes).

Результаты квалификации (топ-10)

1. Александер Симс (BMW) — 1.14,563

2. Стоффель Вандорн (Mercedes) — +0,276 c

3. Ник де Врис (Mercedes) — +0,366

4. Эдоардо Мортара (Venturi) — +0,568

5. Сэм Бёрд (Virgin) — +0,787

6. Жером д'Амброзио (Mahindra) — +0,976

7. Андре Лоттерер (Porsche) — 1.15,518

8. Оливер Роуленд (Nissan) — 1.15,563

9. Максимилиан Гюнтер (BMW) — 1.15,680

10. Оливер Тёрви (NIO) — 1.16,018

...17. Фелипе Масса (Venturi) — 1.16,583.