Источник: Кубица станет резервным гонщиком «Рейсинг Пойнт»

Польский гонщик Роберт Кубица, выступающий за «Уильямс», в следующем сезоне станет резервным пилотом «Рейсинг Пойнт», сообщает GPToday.

Кубица ещё в сентябре объявил об уходе из «Уильямса», но заявил о желании остаться призовым пилотом Формулы-1. Однако ему не удалось договориться о контракте ни с одной из команд Ф-1, вследствие чего пришлось довольствоваться местом резервиста.

Кроме того, по информации издания, в сезоне-2020 Кубица может перейти в DTM, где станет выступать за BMW, совмещая это с работой в «Рейсинг Пойнт».

34-летний Кубица вернулся в пелотон Формулы-1 в 2019 году после многолетнего перерыва, вызванного тяжёлыми травмами руки, полученными в аварии на ралли в феврале 2011 года.

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