Маркелов стал первым гонщиком, подтвердившим участие в сезоне-2020 Формулы-2

Российский гонщик Артём Маркелов вернётся к выступлениям в Формуле-2 на регулярной основе. В сезоне-2020 он будет выступать за команду HWA.

25-летний Маркелов провёл пять сезонов подряд в GP2/Формуле-2, а в 2019 году выступил только на домашнем для себя этапе в Сочи. Лучшим результатом россиянина стало второе место по итогам сезона-2017, когда он уступил лишь монегаску Шарлю Леклеру, ныне гонщику «Феррари» в Формуле-1. Также Артём становился вторым призёром немецкой Формулы-3 в 2013 году.

«Рад выступить за HWA в следующем сезоне. Думаю, мы справимся. У HWA большой опыт выступлений в автоспорте, и мне, уверен, удастся извлечь из этого выгоду», — приводит слова Маркелова пресс-служба чемпионата.