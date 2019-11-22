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У Маркелова было несколько предложений, его ценят в Ф-2 как эксперта по шинам

У Маркелова было несколько предложений, его ценят в Ф-2 как эксперта по шинам
Авто / Младшие серии 0

Менеджер российского гонщика Артёма Маркелова Светлана Стрельникова прокомментировала известие, что в 2020 году Маркелов вновь будет выступать в Формуле-2. Россиянин подписал контракт с командой HWA, приходящей на смену «Арден».

«Переговоры с HWA прошли очень быстро. У нас было несколько предложений от разных команд, Артём выбрал HWA. Безусловно, сказалось выступление за „Арден“ в Сочи, так как костяк команды после смены владельца останется тем же. Обе стороны были довольны совместной работой, несмотря на неважный итоговый результат в Сочи.

Артём — опытнейший пилот в Формуле-2, и в HWA были очень заинтересованы в его приглашении. В следующем сезоне в Формуле-2 будут новые низкопрофильные шины, а Артём считается известным экспертом в этой области. Цель на 2020 год? Как всегда, только вперёд!» — заявила Стрельникова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

Светлана Стрельникова и Артём Маркелов
Светлана Стрельникова и Артём Маркелов
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