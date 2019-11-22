21-летний Расселл назвал 34-летнего Кубицу забавным парнем
Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл рассказал о взаимоотношениях с напарником Робертом Кубицей. 21-летний Расселл останется в «Уильямсе» на сезон-2020, а 34-летний Кубица ещё в сентябре объявил об уходе из команды.
«У меня прекрасные отношения с Робертом. Мы поладили. Он невероятно забавный парень. Он очень умён и хорошо разбирается в том, что касается техники.
Я многому у него научился в том, что касается общения с инженерами и обеспечения обратной связи. За счёт этого мне стало ясно, где нужно прибавить, чтобы стать более совершенным пилотом», — приводит слова Расселла RaceFans.
Кубица добыл единственное очко для «Уильямса» в сезоне-2019, после того как финишировал на 10-м месте в дождевом Гран-при Германии.
Источник: Кубица станет резервным гонщиком «Рейсинг Пойнт»
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