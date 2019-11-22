Чандхок: по переговорам по радио Ферстаппена можно принять за 40-летнего

Бывший гонщик Формулы-1, эксперт британского телевидения Карун Чандхок поделился мнением о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене.
«Во время гонки я выделил переговоры по радио со стороны Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона, и разница меня поразила. У них разный тон. Макс не был взволнован или расстроен. Разве что в моменте, когда в него едва не врезался Роберт Кубица на пит-лейне.
Когда Льюис после пит-стопа оказался впереди, Макс просто взял себя в руки, догнал его и атаковал уже на следующем круге в первом повороте. По разговорам по радио Макса можно принять за 40-летнего. Он ясно и чётко мыслит и также принимает решения. Он достиг абсолютного взаимопонимания со своим гоночным инженером, что крайне важно для хороших выступлений в гонках», — приводит слова Каруна Чандхока Sky Sports.
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