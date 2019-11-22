Бэнкинг на «Зандворте» в два раза превысит тот, что был в Индианаполисе

Генеральный директор трассы в Зандворте Роберт ван Овердейк отметил, что на трассе будет подготовлен бэнкинг в последнем повороте в 32%, что эквивалентно 18 градусам. На знаменитой трассе в Индианаполисе в конфигурации Формулы-1 бэнкинг был в два раза меньше — 9 градусов.



«Этот бэнкинг наверняка станет самой впечатляющей частью нашей трассы. Угол поворота будет отклонён на 32%. Таким образом, разница между верхней и нижней частями поворота составит около четырёх с половиной метров. Это значительно. На самом деле мы делаем американский бэнкинг на европейской трассе. Это уникальная ситуация.



Третий поворот трассы также будет изменён для гонок Формулы-1. Он станет более парболическим и должен позволить болидам следовать там бок о бок на одной скорости. Бэнкинг будет варьироваться от 8 до 18%», — приводит слова Роберта ван Овердейка Autosport.