В «Феррари» до конца не разобрались с проблемами на Гран-при США

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признался, что в команде до сих пор не понимают, почему на Гран-при США у них возникли проблемы со скоростью.
«Ситуация в Бразилии была похожа на ту, что происходила в Мексике. Нам по-прежнему не хватает темпа в гонке, но не так много, хотя этого достаточно, чтобы быть уверенными, что мы остаёмся впереди. Наша гонка была неплохой. Себастьян шёл на третьей позиции, он был быстрее «Мерседеса» и «Ред Булл» Боттаса и Албона. Шарль с 13-й позиции на старте должен был быть на подиуме. Это неплохо.
Ситуация на Гран-при США является исключением. Это была исключительно плохая для нас гонка. Что произошло, нам пока непонятно. Баланс машины был неправильным, пилоты столкнулись с трудностями с мощностью. Это снова было связано с настройками и шинами. Мы сделали определённые действия после этого, но это касается только команды», — приводит слова Бинотто RaceFans.
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