Вандорн: меня почти всегда просили, чтобы я пропустил Алонсо вперёд

Бывший гонщик «Макларена» Стоффель Вандорн признался, что в команде всегда делали ставку на Фернандо Алонсо.
«Команда всегда всячески поддерживала Фернандо Алонсо. Любой гонщик был бы рад получить преимущество в команде за счёт получения дополнительных деталей. У меня никогда не было проблем с этим, но Фернандо в «Макларене» всегда получал, что хотел. В команде были два-три человека, которые следили за тем, чтобы всё шло именно так, как хочет Алонсо. Мне никогда не ставили условием, что я должен быть позади него на финише, но часто просили пропускать его. Так было почти всегда», — приводит слова Стоффеля Вандорна Speed Week.
Алонсо завершил карьеру в Формуле-1 по окончании сезона 2018 года. За четыре года, проведённые в «Макларене», Алонсо ни разу не доехал до подиума.
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