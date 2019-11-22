Масса: каждый из пилотов Формулы-Е способен успешно выступать в Формуле-1

Гонщик Формулы-Е Фелипе Масса высоко оценил прогресс электрической серии.
«Формула-Е делает именно то, что должна. Она прогрессирует. Когда чемпионат растёт, он становится интересен более широкому кругу зрителей. Я следил за серией с самого начала, и мне было интересно. Это был единственный чемпионат, который я рассматривал для продолжения карьеры после Формулы-1. Я сосредоточен на выступлениях в Формуле-Е и верю в её будущее.
Любой пилот, который не может остаться в Формуле-1, будет пробовать перейти в Формулу-Е. Возможно, сейчас я здесь самый известный гонщик, но я осознаю уровень тех пилотов, с которыми сражаюсь. Каждый из пилотов Формулы-Е способен успешно выступать в Формуле-1. Но сравнивать Формулу-Е с другими чемпионатами равносильно сравнению обычного и пляжного футбола. Это один вид спорта, но люди здесь играют по-разному», — приводит слова Массы Mirror.
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