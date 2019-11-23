Сайнс: чем дольше пилот выступает в одной команде, тем быстрее он становится

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс выразил мнение, что чем дольше пилот выступает в одной команде, тем быстрее он становится.



«С нетерпением ждал возможности присоединиться к «Макларену», заключив с ними сделку на два года. Уверен, что чем дольше пилот выступает в одной команде, тем быстрее он становится. Это можно увидеть на примере Льюиса Хэмилтон в «Мерседесе» и Макса Ферстаппена в «Ред Булл».



Перес — более средний пример. Этот парень отлично знает команду и помогает им раз за разом проводить сильные гоночные выходные. С нетерпением ждал этого в «Макларене», и сейчас мы работаем над болидом следующего года, работаем над каждым уик-эндом отдельно и разрабатываем идеи, размышляем над тем, что нам нужно в следующем году», — приводит слова Карлоса Сайнса Motorsport.