Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Сайнс: чем дольше пилот выступает в одной команде, тем быстрее он становится

Сайнс: чем дольше пилот выступает в одной команде, тем быстрее он становится
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс выразил мнение, что чем дольше пилот выступает в одной команде, тем быстрее он становится.

«С нетерпением ждал возможности присоединиться к «Макларену», заключив с ними сделку на два года. Уверен, что чем дольше пилот выступает в одной команде, тем быстрее он становится. Это можно увидеть на примере Льюиса Хэмилтон в «Мерседесе» и Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

Перес — более средний пример. Этот парень отлично знает команду и помогает им раз за разом проводить сильные гоночные выходные. С нетерпением ждал этого в «Макларене», и сейчас мы работаем над болидом следующего года, работаем над каждым уик-эндом отдельно и разрабатываем идеи, размышляем над тем, что нам нужно в следующем году», — приводит слова Карлоса Сайнса Motorsport.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019