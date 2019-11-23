Промоутер Гран-при Бразилии назвал проект трассы в Рио несерьёзным

Генеральный промоутер Гран-при Бразилии Тамаш Рохони считает, что проект трассы в Рио не является серьёзной угрозой для гонки в Сан-Паулу.



«Стараюсь не комментировать этот проект, потому что он абсолютно несерьёзен. Не знаю, кто стоит за этим проектом, и не сомневаюсь в его благих намерениях, но в ближайшие четыре или пять лет там невозможно подготовить трассу. Дело не только в деньгах, но и во власти. Это бывшая военная база. Сначала нужно вывезти оттуда боеприпасы, чтобы они не взорвались. Тут даже не о чем говорить.



Надеюсь, мы в итоге продлим контракт. Чейз Кэри встретился со мной, и мы обсудили перспективы за чашечкой кофе. Думаю, для Liberty Media важен бразильский этап. Это единственная гонка в Южной Америке, а наш город — крупнейший экономический центр в Южном полушарии. Думаю, мы важны для них», — приводит слова Рохони GrandPX.