Бурде покидает IndyCar
Четырёхкратный чемпион ChampCar бывший гонщик Формулы-1 француз Себастьен Бурде не будет выступать в американской серии IndyCar в следующем сезоне, сообщает Racer. Причиной расторжения контракта командой Dale Coyne Racing с французом считается срыв спонсорского соглашения на следующий сезон.
Бурде практически моментально нашёл место для продолжения карьеры — в американском чемпионате спорткаров в составе команды JDC-Miller Motorsports, выступающей на шасси Cadillac DPi-V.R.
Бурде не будет новичком серии, поскольку за последние шесть лет он неизменно участвовал в таких гонках, как «24 часа Дайтоны», «12 часов Себринга» и «Малый Ле-Ман», записав на свой счёт четыре победы на этих гонках.
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