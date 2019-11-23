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Бурде покидает IndyCar

Бурде покидает IndyCar
Авто / Формула-Е/WEC/Америка/Прочее 0

Четырёхкратный чемпион ChampCar бывший гонщик Формулы-1 француз Себастьен Бурде не будет выступать в американской серии IndyCar в следующем сезоне, сообщает Racer. Причиной расторжения контракта командой Dale Coyne Racing с французом считается срыв спонсорского соглашения на следующий сезон.

Бурде практически моментально нашёл место для продолжения карьеры — в американском чемпионате спорткаров в составе команды JDC-Miller Motorsports, выступающей на шасси Cadillac DPi-V.R.

Бурде не будет новичком серии, поскольку за последние шесть лет он неизменно участвовал в таких гонках, как «24 часа Дайтоны», «12 часов Себринга» и «Малый Ле-Ман», записав на свой счёт четыре победы на этих гонках.

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