Феттель — об уходе Хюлькенберга: не хочу быть единственным немцем в Формуле-1

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал ситуацию с соотечественником, Нико Хюлькенбергом, оставшимся без места на следующий сезон.



«Ситуация очень странная. Я знаком с Нико Хюлькенбергом много лет, мы выступали в одних сериях с самого детства. Обидно, что такому гонщику не нашлось места в Формуле-1. Пример Хюлькенберга говорит о том, что что-то в Формуле-1 идёт не так. Надеюсь, он вернётся, потому что у него есть потенциал. Ну и, кроме того, я не хочу быть единственным немцем на стартовой решётке», — приводит слова Себастьяна Феттеля Marca.



Напомним, Нико Хюлькенберг будет заменён на Эстебана Окона в составе команды «Рено» в следующем сезоне. Немец не смог найти себе место на следующий сезон и окажется за бортом Формулы-1.