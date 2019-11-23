В «Торо Россо» рассчитывают опередить «Рено» в Кубке конструкторов

Глава «Торо Россо» Франц Тост поделился мыслями о ситуации в Кубке конструкторов перед заключительным этапом чемпионата мира Формулы-1. По его словам, в Фаэнце по-прежнему рассчитывают подняться на пятое место по итогам сезона.

«Никогда нельзя знать наверняка, что произойдёт. Нужно быть осторожными. Мы лишь на восемь баллов отстаём от „Рено“ в общем зачёте, а значит, пятое место всё ещё возможно. Но мы должны сработать умно. Необходимо найти нужные настройки. В Абу-Даби другая трасса, надеюсь, мы будем конкурентоспособными», — приводит слова Тоста GPblog.

Борьба в Кубке конструкторов за пятое место обострилась после предыдущего этапа чемпионата. На Гран-при Бразилии команда «Торо Россо» записала в актив 19 очков.