Тиктум надеется на возвращение в программу «Ред Булл»

Бывший пилот молодёжной программы «Ред Булл» Дэниел Тиктум выразил надежду, что ему когда-нибудь удастся вернуть потерянное место. Также британец признался, что, если в ближайшие годы не удастся получить контракт в Формуле-1, он, вероятнее всего, завершить карьеру в автоспорте.
«Формула-1 — конечная цель. Если в ближайшие годы не получу контракта в Формуле-1, вероятнее всего, завершу карьеру. Передумаю, если поступит очень выгодное предложение откуда-то ещё. Никогда нельзя утверждать наверняка. Возможно, не получив места в Формуле-1, я добьюсь отличного контракта в Формуле-E.
Сейчас ко мне проявляют интерес несколько команд Формулы-2. Все говорят, что в следующем сезоне мне нужно доказать амбиции. Надеюсь, мне удастся 2020 год, это может открыть много возможностей. Возможно, даже и в «Ред Булл», кто знает", — приводит слова Тиктума Motorsport Week.
Тиктум был исключён из программы «Ред Булл» в ходе сезона Супер Формулы 2019 года.
Напомним, программа «Ред Булл» в прошлом возвращала исключённых пилотов. Это происходило с Брендоном Хартли, Александером Албоном и Даниилом Квятом.
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