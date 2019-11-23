Прост: таким пилотам, как Феттель и Ферстаппен, нужен статус первого номера

Советник «Рено», четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Ален Прост убеждён, что Валттери Боттас поневоле и дальше будет исполнять роль второго номера в команде «Мерседес». Француз заявил также, что таким пилотам, как Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен, необходим статус первого номера.

«Если вы посмотрите на таких пилотов, как Михаэль Шумахер, Айртон Сенна, или даже на Себастьяна Феттеля и Макса Ферстаппена, то увидите, что им необходим статус первого номера и им нужен второй пилот в команде. Не все согласятся на такое, и это усложняет задачу, но на топ-уровне это играет важную роль. Льюис и Валттери справляются с ситуацией. Боттас очень быстр и не так уж далёк от Хэмилтона, но Льюис с каждым разом становится всё сильнее, так что преимущество будет отдаваться ему», — приводит слова Проста GPblog.