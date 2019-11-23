Кубица: недоволен результатами, но рад, как моё тело отреагировало на вызов
Пилот «Уильямса» Роберт Кубица подвёл предварительные итоги нынешнего сезона и поделился впечатлениями от своих выступлений. Поляк недоволен результатами, но тем не менее рад тому, как он справился с пилотажем после продолжительной паузы в карьере.
«Многие думали, что с моими ограничениями я даже не смогу участвовать в гонках. Слышал множество историй о том, что не смогу реагировать на ситуации в первом повороте после старта, но, вероятно, стартовый круг — это именно то, с чем я справлялся в нынешнем сезоне хорошо.
Конечно, я завершаю сезон, не чувствуя удовлетворения от результатов, но я достаточно рад тому, как моё тело и мой мозг реагировали на сложные вызовы этого года», — приводит слова Кубицы GPblog.
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