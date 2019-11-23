Риккардо — о соперничестве с «Торо Россо»: битва продолжается

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо поделился ожиданиями от завершающего этапа чемпионата мира Формулы-1 сезона-2019 — Гран-при Абу-Даби, прокомментировав борьбу с «Торо Россо» за пятое место в общем зачёте Кубка конструкторов.
«Битва с «Торо Россо» продолжается. Но мне нравится, что давление ощущается вплоть до последнего этапа. Это не позволит нам расслабиться и заставит по-настоящему бороться в Абу-Даби. Мне нравится трасса «Яс Марина», гонки там мне всегда удавались, так что я готов к этапу.
Знаю, что в минувшем сезоне Карлос Сайнс показал за «Рено» блестящую гонку в Абу-Даби, так что еду туда с позитивным настроем», — приводит слова австралийца Motorsport.
Напомним, борьба «Торо Россо» и «Рено» на заключительном этапе чемпионата мира станет одним из самых интригующих противостояний. В преддверии Гран-при Абу-Даби французская команда опережает «Торо Россо» на восемь очков и занимает пятое место в зачёте.
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