Риккардо — о соперничестве с «Торо Россо»: битва продолжается

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо поделился ожиданиями от завершающего этапа чемпионата мира Формулы-1 сезона-2019 — Гран-при Абу-Даби, прокомментировав борьбу с «Торо Россо» за пятое место в общем зачёте Кубка конструкторов.

«Битва с «Торо Россо» продолжается. Но мне нравится, что давление ощущается вплоть до последнего этапа. Это не позволит нам расслабиться и заставит по-настоящему бороться в Абу-Даби. Мне нравится трасса «Яс Марина», гонки там мне всегда удавались, так что я готов к этапу.

Знаю, что в минувшем сезоне Карлос Сайнс показал за «Рено» блестящую гонку в Абу-Даби, так что еду туда с позитивным настроем», — приводит слова австралийца Motorsport.

Напомним, борьба «Торо Россо» и «Рено» на заключительном этапе чемпионата мира станет одним из самых интригующих противостояний. В преддверии Гран-при Абу-Даби французская команда опережает «Торо Россо» на восемь очков и занимает пятое место в зачёте.