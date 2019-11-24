Боттас: на прямых «Ред Булл» быстрее «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас убеждён, что болиды его команды уступают на прямых по скорости машинам «Ред Булл».
«Знали, что пилоты „Ред Булл“ будут сильны в Бразилии, но думаю, они были даже сильнее, чем мы ожидали. Особенно это касается прямых. Их машина хороша в поворотах, но теперь они быстрее нас и на прямых. Ожидаю, что в гонке в Абу-Даби мы увидим очень плотную борьбу трёх топ-команд. На трассе „Яс Марина“ достаточно прямых и поворотов. По крайней мере, мы будем работать на уровне моря, это уже выглядит для нас неплохо», — приводит слова финского пилота RaceFans.
Валттери Боттас не сумел финишировать на Гран-при Бразилии из-за проблем с силовой установкой. Из-за этого не исключён вариант, при котором финн получит новый мотор и, как следствие, штраф на стартовой решётке Гран-при Абу-Даби.
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