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Грожан — о болиде «Хааса»: невозможно превратить осла в скаковую лошадь

Грожан — о болиде «Хааса»: невозможно превратить осла в скаковую лошадь
Авто / Формула-1 0

Пилот «Хааса» Ромен Грожан доволен, как команда на протяжении всего сезона справлялась с работой над болидом. Француз подчеркнул, что выжать из машины больше было невозможно по объективным причинам.

«Тяжёлый сезон для команды, но мы не можем игнорировать тот факт, что весь коллектив упорно трудится. С точки зрения гоночной команды мы делаем хорошую работу. Нам всегда удавалось выжать из болида максимум. Мы старались, однако превратить осла в скаковую лошадь невозможно», — приводит слова Грожана RaceFuns.

В преддверии заключительного этапа чемпионата мира Формулы-1, Гран-при Абу-Даби, американская команда занимает в общем зачёте девятое место и опережает лишь «Уильямс». В активе «Хааса» 28 баллов.

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