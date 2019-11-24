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Картикеян выиграл вторую гонку совместного этапа DTM и SuperGT

Картикеян выиграл вторую гонку совместного этапа DTM и SuperGT
Авто / DTM/WTCR/Туринг 0

На автодроме «Фудзи» завершилась вторая гонка совместного этапа DTM и SuperGT. Её победителем стал экс-пилот Формулы-1 Нараин Картикеян. Гонщик из Индии сумел удержать лидерство после рестартов. Второе место досталось Марко Виттманну, тройку лучших замкнул Лоик Дюваль, стартовавший с поула. Напомним, в первой гонке совместного этапа победу одержал Ник Кэссиди.

DTM и SuperGT. Совместный уик-энд. Вторая гонка. «Фудзи»

1. Нараин Картикеян («Хонда»)
2. Марко Виттманн (БМВ)
3. Лоик Дюваль («Ауди») — +0,825
4. Наоки Ямамото («Хонда») — +3,412
5. Камуи Кобаяси (БМВ) — +3,743
6. Дайсуке Накадзима («Хонда») — +4,356
7. Майк Роккенфеллер («Ауди») — +4,536
8. Рио Хиракава («Лексус») — +4,681
9. Рене Раст («Ауди») — +5,624
10. Бенуа Трелье («Ауди») — +7,226.

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