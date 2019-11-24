Хорнер: Албон сражался колесо в колесо с Хэмилтоном и Феттелем

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер был впечатлён выступлением Александера Албона во время Гран-при Бразилии. По словам функционера, британо-таиландский гонщик уверенно себя чувствовал в битве с чемпионами мира.

«Казалось, он чувствует себя комфортно в борьбе с чемпионами мира. Жаль, что он потерял подиум таким образом. Хэмилтон признал ошибку и принёс извинения. Конечно, это не вернёт Албону подиум, но по крайней мере он покинул этап с высоко поднятой головой. Он впечатлил скоростью всю команду и воодушевил нас перед следующим сезоном. Всем очевидно, что он сражался колесо в колесо с Себастьяном Феттелем и Льюисом Хэмилтоном», — приводит слова Хорнера Nextgen-Auto.

Напомним, Албон проводит дебютный сезон в Формуле-1. В первой половине 2019 года он выступал в составе «Торо Россо».