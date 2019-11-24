Тост: второе место Гасли — не только результат инцидентов

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост в очередной раз прокомментировал ошеломляющий успех Пьера Гасли на Гран-при Бразилии. Напомним, в гонке на «Интерлагосе» француз финишировал на втором месте.

«Второе место означает, что мы набрали очень много очков, что очень важно для команды. Это большой успех Пьера. По многим причинам этот подиум имеет огромное значение как для „Торо Россо“, так и для команды. У Пьера был трудный старт сезона, но он собрался и сумел вернуться в борьбу.

Он показал фантастическую гонку, и это второе место — не только результат гоночных инцидентов", — приводит слова Тоста Auto Hebdo.

Напомним, на Гран-при Бразилии не сумели финишировать три пилота топ-команд — Себастьян Феттель, Шарль Леклер и Валттери Боттас.