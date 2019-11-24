Вандорн назвал Формулу-1 фейком и заявил, что будущее — в Формуле-Е

Бывший пилот «Макларена» Стоффель Вандорн разочарован Формулой-1. По его словам, эта серия не более чем подделка. Бельгиец убеждён, что будущее автоспорта — в Формуле-E, гонщиком которой он и является.

«Формула-1 — немного фейковый мир, где каждый делает вид, что всё в порядке, но прежде всего ставит собственные интересы превыше всего. В Формуле-E или в WEC вы найдёте чистые гонки. В эти серии можно прийти и гоняться, а не заниматься политикой.

Формула-1 по-прежнему остаётся крупнейшим чемпионатом, а Формула-E котируется ниже. Но наша серия одна из самых конкурентных. У многих есть опыт пилотирования в Формуле-1, а у других такая карьера, что они могли бы себя попробовать в Ф-1. Будущее — в Формуле-E, именно поэтому мы здесь видим всё больше и больше мотористов", — приводит слова Вандорна GPFans.