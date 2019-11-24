Абрахам — о своём увольнении: разозлён, расстроен, и мне очень грустно

Гонщик MotoGP Карел Абрахам прокомментировал своё увольнение из состава команды «Авинтия». Абрахам остался без места в MotoGP на следующий сезон. Он описал чувства, которые испытал, когда узнал о своём увольнении.



«Спасибо всем огромное за добрые слова. Я разозлён, расстроен, и мне очень грустно. Посмотрите последнее видео, где я еду на мотоцикле MotoGP. Тогда я и подумать не мог, что это мои последние круги на этом звере», — написал Карел Абрахам в инстаграм-сториз.



СМИ сообщили, что увольнение Абрахама связано с тем, что на его место придёт Жоан Зарко, пока оставшийся без контракта на следующий сезон. Вероятно, переход Зарко является требованием «Дукати», поставляющей технику «Авинтии», и владельцев чемпионата MotoGP.