Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Абрахам — о своём увольнении: разозлён, расстроен, и мне очень грустно

Абрахам — о своём увольнении: разозлён, расстроен, и мне очень грустно
Авто / Мотогонки 0

Гонщик MotoGP Карел Абрахам прокомментировал своё увольнение из состава команды «Авинтия». Абрахам остался без места в MotoGP на следующий сезон. Он описал чувства, которые испытал, когда узнал о своём увольнении.

«Спасибо всем огромное за добрые слова. Я разозлён, расстроен, и мне очень грустно. Посмотрите последнее видео, где я еду на мотоцикле MotoGP. Тогда я и подумать не мог, что это мои последние круги на этом звере», — написал Карел Абрахам в инстаграм-сториз.

СМИ сообщили, что увольнение Абрахама связано с тем, что на его место придёт Жоан Зарко, пока оставшийся без контракта на следующий сезон. Вероятно, переход Зарко является требованием «Дукати», поставляющей технику «Авинтии», и владельцев чемпионата MotoGP.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019