Хэмилтона взволновал предстоящий обмен техникой с Росси
Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон признался, что он очень взволнован предстоящими совместными тестами с Валентино Росси.
«Я очень взволнован. Я катался на байках только последние пару лет, только три дня был на трассе, но они были невероятными. Я всегда смотрю гонки MotoGP. Это очень сложный чемпионат.
Даже находиться на трассе одновременно с Валентино России уже невероятно почётно. Он много сделал для спорта, и поменяться с ним техникой и увидеть его в моей машине будет невероятно здорово», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Motorsport Week.
9 декабря на автодроме в Валенсии Росси и Хэмилтон совершат обмен техникой — Росси протестирует болид Формулы-1 «Мерседес», а Хэмилтон — байк «Ямаха».
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