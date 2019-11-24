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Хэмилтона взволновал предстоящий обмен техникой с Росси

Хэмилтона взволновал предстоящий обмен техникой с Росси
Авто / Формула-1 0

Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон признался, что он очень взволнован предстоящими совместными тестами с Валентино Росси.

«Я очень взволнован. Я катался на байках только последние пару лет, только три дня был на трассе, но они были невероятными. Я всегда смотрю гонки MotoGP. Это очень сложный чемпионат.

Даже находиться на трассе одновременно с Валентино России уже невероятно почётно. Он много сделал для спорта, и поменяться с ним техникой и увидеть его в моей машине будет невероятно здорово», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Motorsport Week.

9 декабря на автодроме в Валенсии Росси и Хэмилтон совершат обмен техникой — Росси протестирует болид Формулы-1 «Мерседес», а Хэмилтон — байк «Ямаха».

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