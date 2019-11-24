Норрис: у нас нет преимущества по гоночному темпу над соперниками

Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что хорошие выступления команды обусловлены сильными квалификациями.



«Если сравнить наш гоночный темп с темпом «Рено» и «Рейсинг Пойнт», то ситуация окажется более ровной, чем принято думать. Сейчас у нас нет никакого преимущества. Но из-за того что мы высоко оказываемся в квалификациях, все думают, что у нас превосходная машина в гонках, но это не так.



Выступления в квалификациях помогают нам в гонке. Мы стартуем в чистом пространстве, что позволяет нам скрыть свои слабые стороны, пока остальные застревают позади. Когда у нас не выходит в квалификации, мы сразу понимаем, что не быстрее соперников. У нас хороший болид для квалификаций», — приводит слова Ландо Норриса Crash.