Квят считает, что опыт гонщиков принесёт пользу «Торо Россо» в 2020 году

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от сезона 2020 года.



«Посмотрим, что получится, пока мы не можем выставлять конкретные цели. Мы снова окажемся в средней группе, где снова будет напряжённая борьба. Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы оказаться как можно выше. Думаю, это здорово для команды, что у нас опытные пилоты. Хорошо поехать на зимние тесты зная, что отзывы о работе болида будут именно такими, какими они должны быть.



Отличий будет мало. Мы оба чувствуем одно и то же, у нас хорошая обратная связь. Мы оба знаем трассы, так что на первой практике в Австралии 2020 года мы сможем подталкивать друг друга вперёд. Иногда имеет смысл брать новичка, у которого есть хорошая скорость. Но Пьер — отличный гонщик», — приводит слова Квята F1i.