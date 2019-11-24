«КАМАЗ-мастер» отправил машины на «Дакар-2020»

Автомобили команды «КАМАЗ-мастер» 24 ноября отправились на старт ралли-марафона «Дакар-2020», сообщает официальный сайт российской команды.



Руководитель «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин представил гостям спортивные экипажи и персонал команды, которые отправятся на главный старт сезона в Саудовскую Аравию.



В 2020 году ралли-марафон «Дакар» поменяет дислокацию. После 10 лет, проведённых на маршрутах Южной Америки, организаторы гонки подписали 5-летний контракт с Саудовской Аравией.



42-й по счёту «Дакар» стартует 5 января с побережья Красного моря из Джидды. 11 января участники проведут день отдыха в столице королевства Эр-Рияде, финиш гонки запланирован на 17 января в местечке Киддия. Общая длина трассы составит 7800 км, из них 5 тыс. км скоростных спецучастков. При этом длина пяти спецучастков превысит 450 км.



Команда «КАМАЗ-мастер» выставит на гонку четыре экипажа. Представлять Россию в грузовом зачёте международного соревнования будут: действующий чемпион «Дакара» Эдуард Николаев, победитель ралли «Шелковый путь-2019» Антон Шибалов, а также Андрей Каргинов и Дмитрий Сотников. Всего на «Дакар-2020» заявлено 47 экипажей в грузовой категории (170 мотоциклистов, 134 экипажа в категории авто и SSV).



«Гонка пройдёт в новом регионе, никто из команды раньше не был в Саудовской Аравии. Мы трудились весь год, чтобы внести максимум усовершенствований в машины, повысить ездовые качества спортивных «КАМАЗов». Большая работа проведена, техника готова, сегодня докладывали об этом президенту. К примеру, улучшена развесовка, количество топливных баков, улучшена система впуска двигателя. Машина усложняется, на нее устанавливается различное оборудование, приходится изыскивать возможности снижать массу, чтобы быть на пороге минимально допустимого регламентом веса машины в 8,5 тонны. Подвеска кабины доработана в этом году. Это позволит экипажу выдерживать тряску и ехать с большим темпом. Хочу поблагодарить всех камазовцев, всех партнёров команды за совместную работу, которую мы провели в течение сезона. Надеюсь, что мы сделали всё, чтобы в январе только радовать всех новостями из Саудовской Аравии», — подчеркнул Владимир Чагин.