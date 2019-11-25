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Прост: рекорд Шумахера может стать дополнительной мотивацией для Хэмилтона

Прост: рекорд Шумахера может стать дополнительной мотивацией для Хэмилтона
Авто / Формула-1 0

Четырёхкратный чемпион мира Ален Прост считает, что рекорд семикратного чемпиона Михаэля Шумахера может стать дополнительной мотивацией для Льюиса Хэмилтона.

«Когда я выиграл четвёртый титул, то не ставил перед собой цель сравняться с Хуаном Мануэлем Фанхио, но я осознаю, что достижение Михаэля Шумахера может стать дополнительной мотивацией для Льюиса Хэмилтона. Он показывает великолепный уровень опыта и навыков, причём не только в отдельных гонках, но и в ходе всего сезона.

Я никогда не брал шести титулов, но мотивацию можно потерять и после двух чемпионских званий. Хорошо, что сейчас у Хэмилтона есть определённая цель. Он обладает местом в лучшей на данный момент команде Формулы-1. Интересно посмотреть, чего сможет добиться Хэмилтон в будущем», — приводит слова Алена Проста Motorsport.

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