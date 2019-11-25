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Вольф: Окон заслужил место в «Мерседесе», но был риск

Вольф: Окон заслужил место в «Мерседесе», но был риск
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал переход Эстебана Окона в «Рено».

«Эстебан был с нами некоторое время. В прошлом году мы оказались в ситуации, когда у нас не было места, чтобы предложить ему. Он многому научился, он мог просто наблюдать за работой Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса, но вместо этого он выбрал работу на симуляторе и многому научился.

Он стал более зрелым. Эстебан заслуживает места в «Мерседесе» и заслуживает хорошую машину. Но предложение заводской команды «Рено» не могло быть отклонено. Это хорошо для него и его развития. Думаю, что есть риск оказаться в «Мерседесе» против Льюиса Хэмилтона, в команде, которая борется за титул. Так что переход в «Рено» — идеальное решение», — приводит слова Тото Вольфа GPBlog.

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