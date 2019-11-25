Хэмилтон объяснил, почему отказался от номера 1 на машине

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, почему выступает под номером 44, а не 1, хотя имеет на это право. У всех пилотов Формулы-1 постоянные номера, хотя действующий чемпион мира имеет право выступать с единицей на борту.

По словам Хэмилтона, ему с детства нравится номер 44.

«Думаю, я представляю собой ориентир для молодых пилотов. Но мой гоночный номер, когда мне было восемь лет, был 44.

Да, я номер один и остаюсь таковым вот уже на протяжении нескольких лет. Я вроде как должен иметь номер 1 на машине, но всё же оставлю 44», — приводит слова Хэмилтона GPblog.

Хэмилтон — шестикратный чемпион Формулы-1. Первый титул он завоевал в 2008 году, когда выступал за «Макларен», а затем ещё пять раз, уже в составе «Мерседеса», становился сильнейшим по итогам сезона: в 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 годах.

Хэмилтон заявил, что никогда не выступал в Ф-1 ради денег