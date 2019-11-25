Пьеро Феррари назвал ключевые факторы успеха в Ф-1

Вице-президент «Феррари» Пьеро Феррари рассказал, что, по его мнению, требуется команде, чтобы добиться успеха в Формуле-1.
«Чтобы победить, нужно иметь всё наилучшее: гонщика, который не ошибается и который знает, как выжать сто процентов из машины, а также автомобиль, который в состоянии выдать эти сто процентов с первого момента до последнего круга. Да, и команду тоже, поскольку стратегия очень важна.
Уровень конкуренции невероятно высок. Если не выжимать максимума из всего, победить не получится.
Мы выступаем в Ф-1 с первого сезона. Очень важно стремиться к победе каждый год», — приводит слова Феррари GPblog.
С сезона-2014, когда в Формулу-1 вернулись турбомоторы, в чемпионате доминирует «Мерседес», не отдавший соперникам ни одного титула.
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