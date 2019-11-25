Хэмилтон включил «Ред Булл» в число соискателей титула в сезоне-2020

Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон предположил, что в следующем году за первенство сразятся не только «Мерседес», за которую он выступает, и «Феррари», занявшая второе место в Кубке конструкторов в сезоне-2019, но и «Ред Булл», прибавивший после перехода на силовые установки «Хонды».
«Хонда», конечно, серьёзно прибавила. Приятно видеть, что ещё один производитель вышел на такой высокий уровень. Надеюсь, это означает, что в следующем сезоне за титул поборются три, а то и четыре участника. Это очень хорошо для Формулы-1», — цитирует Хэмилтона Autosport.
В 2020 году составы ведущих команд Ф-1 не изменятся: за «Мерседес» будут выступать Хэмилтон и Валттери Боттас, за «Феррари» — Себастьян Феттель и Шарль Леклер, за «Ред Булл» — Макс Ферстаппен и Александер Албон.
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