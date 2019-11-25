Латифи прокомментировал слухи о контракте с «Уильямсом»

Канадский гонщик Николас Латифи, выступающий в Формуле-2, прокомментировал слухи о том, что он будто бы договорился о контракте на сезон-2020 с «Уильямсом», за который в 2019 году выступают Джордж Расселл и Роберт Кубица. Если Латифи перейдёт в «Уильямс», то заменит Кубицу, который ещё в сентябре объявил об уходе из коллектива.
Канадец не сказал, что перейдёт в «Уильямс», однако подтвердил, что больше не станет выступать в Формуле-2.
«Я ещё в начале сезона знал, что это будет мой последний сезон в Ф-2, вне зависимости от того, хорошо или плохо я выступлю. Я рад, что мне удалось хорошо выступить. Посмотрим, каков будет план на следующий сезон», — цитирует Латифи GrandPX.news.
За один этап до окончания сезона Формулы-2 Латифи занимает второе место в личном зачёте. Он уже потерял шансы на титул.
- 25 ноября 2019
-
13:23
-
12:24
-
11:11
-
10:13
-
09:07
-
01:01
-
00:01
- 24 ноября 2019
-
23:07
-
21:43
-
20:42
-
20:05
-
18:38
-
17:57
-
16:28
-
15:56
-
14:58
-
13:56
-
13:23
-
11:52
-
10:47
-
09:45
-
01:02
- 23 ноября 2019
-
23:56
-
22:48
-
21:59
-
20:54
-
19:29
-
18:26
-
17:22
-
16:23
-
15:49
-
14:55
-
14:00
-
12:26
-
11:45