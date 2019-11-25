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Латифи прокомментировал слухи о контракте с «Уильямсом»

Латифи прокомментировал слухи о контракте с «Уильямсом»
Авто / Формула-1 0

Канадский гонщик Николас Латифи, выступающий в Формуле-2, прокомментировал слухи о том, что он будто бы договорился о контракте на сезон-2020 с «Уильямсом», за который в 2019 году выступают Джордж Расселл и Роберт Кубица. Если Латифи перейдёт в «Уильямс», то заменит Кубицу, который ещё в сентябре объявил об уходе из коллектива.

Канадец не сказал, что перейдёт в «Уильямс», однако подтвердил, что больше не станет выступать в Формуле-2.

«Я ещё в начале сезона знал, что это будет мой последний сезон в Ф-2, вне зависимости от того, хорошо или плохо я выступлю. Я рад, что мне удалось хорошо выступить. Посмотрим, каков будет план на следующий сезон», — цитирует Латифи GrandPX.news.

За один этап до окончания сезона Формулы-2 Латифи занимает второе место в личном зачёте. Он уже потерял шансы на титул.

Источник: Кубица станет резервным гонщиком «Рейсинг Пойнт»
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