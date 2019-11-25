В «Порше» опять опровергли слухи о приходе в Ф-1
Руководитель автоспортивной программы «Порше» Фриц Энцингер в очередной раз заявил, что немецкая компания не собирается в ближайшее время участвовать в Формуле-1 ни как поставщик моторов, ни тем более как полноценная заводская команда.
Ранее компания «Порше» ушла из гонок спортпрототипов и в настоящее время участвует в Формуле-Е, на которой и сосредоточены основные усилия автоспортивного подразделения.
Энцингера спросили, возможен ли приход «Порше» в Формулу-1.
«Сейчас не то время. Для нас Формула-1 уже в прошлом», — приводит слова Энцингера GrandPX.news.
Последнее появление «Порше» в Ф-1 датировано 1991 годом, когда компания поставляла моторы команде «Футворк», которая затем посреди сезона перешла на двигатели «Форд».
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