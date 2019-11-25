Квят вспомнил, как стал чемпионом GP3 в Абу-Даби в 2013-м

Российский гонщик Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», поделился воспоминаниями о выступлениях на автодроме «Яс-Марина», где в ближайшие выходные пройдёт Гран-при Абу-Даби, последний этап сезона Формулы-1.

«Мне нравится приезжать сюда, и у меня остались хорошие воспоминания от завоевания титула GP3 в 2013 году, когда я выиграл главную гонку уик-энда, уже зная, что в следующем сезоне перейду в «Торо Россо». Это был прекрасный момент, конечно. Счастливые времена.

Гонка здесь заканчивается в условиях искусственного освещения, это круто. Мне очень нравится такое. На трассе есть где обгонять, и я буду атаковать изо всех сил, чтобы закончить сезон хорошей гонкой», — приводит слова Квята пресс-служба «Торо Россо».

Ранее бывший советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин оценил выступление Квята на Гран-при Бразилии.