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Гасли заявил о желании не потерять шестое место по итогам сезона

Гасли заявил о желании не потерять шестое место по итогам сезона
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли рассказал о целях в преддверии Гран-при Абу-Даби, заключительного этапа сезона Формулы-1 2019 года. На Гран-при Бразилии Гасли стал вторым, уступив лишь Максу Ферстаппену («Ред Булл»), что позволило ему выйти на шестое место в личном зачёте. Француз опережает Карлоса Сайнса («Макларен»), у которого также 95 очков, по дополнительным показателям.

«Последний этап в сезоне — особенный. Он станет очень важен для нас в «Торо Россо», так как мы хотим занять как можно более высокое место в Кубке конструкторов. Кроме того, у меня есть шанс стать лучшим гонщиком среди тех, кто не выступает за три топ-команды», — приводит слова Гасли пресс-служба «Торо Россо».

В Кубке конструкторов «Торо Россо» располагается на шестой строчке, отставая от «Рено» на 8 очков и опережая «Рейсинг Пойнт» на 16.

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