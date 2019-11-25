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11-летний россиянин выиграл кубок по картингу в Италии

11-летний россиянин выиграл кубок по картингу в Италии
Авто / Формула-Е/WEC/Америка/Прочее 0

11-летний российский пилот команды Energy Corse Кирилл Куцков стал обладателем ежегодного кубка по картингу Trofeo Delle Industrie в классе 60 Mini, прошедшего в 48-й раз. Гонки состоялись на треке The South Garda Karting в итальянском городе Лонато-дель-Гарда, который называют «самой старой трассой мира».

В категории 60 Mini, где выступал Куцков, стартовало наибольшее число гонщиков — 72. Несмотря на проливной дождь, юному гонщику удалось опередить всех своих соперников. При этом Куцкова называют специалистом по дождевым гонкам.

Россиянин начал заниматься картингом в шесть лет, уже через два года стал гоняться в классе «супермини», в котором обычно стартуют с 10 лет. За время участия в международных гонках юный россиянин уже восемь раз стоял на подиуме, при этом в классе 60 Mini его уже сейчас можно назвать самым титулованным российским пилотом. Последние четыре гонки он неизменно финишировал на подиуме, при этом три из них — на первом месте.

Кирилл Куцков
Кирилл Куцков
Фото: www.southgardakarting.it
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