В «Ред Булл» назвали Сайнса лучшим пилотом не из топ-команд

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер отдал должное успехам воспитанника австрийской программы пилоту «Макларена» Карлосу Сайнсу. По словам функционера, в «Ред Булл» горды испанцем и считают его лучшим пилотом не из топ-команд.
«Пока он делает очень хорошую работу и демонстрирует по-настоящему отличный пилотаж. Вероятно, он лучший гонщик пелотона, представляющий не топ-команды. Наши пути разошлись, но мы гордимся тем, что дали ему шанс в Формуле-1. Горды тем, что он воспользовался им и построил свою карьеру, пусть и в другой команде», — приводит слова Хорнера Speedweek.
В прошлом Карлос Сайнс выступал в составе «Торо Россо» и «Рено». Во время выступлений во французской команде права на Карлоса также принадлежали «Ред Булл». Но когда австрийцам пришлось выбирать между повышением Пьера Гасли в главную команду и Сайнсем, руководство сделало выбор в пользу француза, отпустив Карлоса из программы.
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