Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Ферстаппен доволен первым сезоном работы с «Хондой»

Ферстаппен доволен первым сезоном работы с «Хондой»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от заключительного этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Абу-Даби, а также подвёл предварительные итоги сезона.

«После отличного уик-энда в Бразилии команда с отличным настроением собирается на заключительный этап года. После „Интерлагоса“ нас ждёт узкая и извилистая трасса „Яс Марина“, где болиды необходимо настраивать совершенно иначе. Это основной вызов, так как тренировки начинаются в пятницу днём, а завершаются уже вечером. При этом только вторая свободная практика наиболее показательна и отражает условия гонки.

В целом, оглядываясь на сезон, мы довольны нашим первым годом сотрудничества с «Хондой». Надеемся, что сумеем завершить его на высокой ноте", — приводит слова голландца пресс-служба «Ред Булл».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019