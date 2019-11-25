Ферстаппен доволен первым сезоном работы с «Хондой»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от заключительного этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Абу-Даби, а также подвёл предварительные итоги сезона.
«После отличного уик-энда в Бразилии команда с отличным настроением собирается на заключительный этап года. После „Интерлагоса“ нас ждёт узкая и извилистая трасса „Яс Марина“, где болиды необходимо настраивать совершенно иначе. Это основной вызов, так как тренировки начинаются в пятницу днём, а завершаются уже вечером. При этом только вторая свободная практика наиболее показательна и отражает условия гонки.
В целом, оглядываясь на сезон, мы довольны нашим первым годом сотрудничества с «Хондой». Надеемся, что сумеем завершить его на высокой ноте", — приводит слова голландца пресс-служба «Ред Булл».
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