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Сайнс доволен «Маклареном» и не собирается искать новую команду

Сайнс доволен «Маклареном» и не собирается искать новую команду
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс признался, что он всем доволен в команде из Уокинга и не намерен искать себе новый коллектив.

«Всё время, пока я нахожусь в команде, могу наблюдать прогресс. Такая ситуация в Формуле-1 встречается не так часто. Я очень рад и очень горжусь тем, что делает команда. Очевидно, что размышлять о ситуации с контрактом на 2021 год ещё очень и очень рано, но ни для кого не секрет, что я счастлив в «Макларене». Полагаю, мы довольны друг другом, и на данный момент мне нет смысла смотреть по сторонам», — приводит слова испанца Motorsport.

Карлос проводит дебютный сезон в британской команде. Перед заключительным этапом чемпионата он занимает седьмое место в общем зачёте и имеет неплохие шансы завершить сезон на шестой позиции. В активе Сайнса 95 очков, в активе Пьера Гасли, занимающего шестое место, также 95 баллов.

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