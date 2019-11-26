Экклстоун не верит, что в «Феррари» нарушали регламент

Экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг «Феррари». По его словам, боссы «Скудерии» не пошли бы на нарушение регламента ради прибавки мощности мотора.
«Я не верю в то, что в „Феррари“ жульничали. В Формуле-1 всё всегда идёт по одному и тому же сценарию. Если одна команда быстрее, то другие начинают подозревать соперника в нарушении регламента. Так было всегда. Такое случалось в прошлом, но Чарли Уайтинг пресекал подобные ситуации, он хорошо в них разбирался», — приводит слова Экклстоуна GPToday.
Напомним, соперники «Скудерии» подозрительно отреагировали на мощность моторов итальянской команды и подали соответствующие жалобы в ФИА. После этого Международная федерация автоспорта издала директиву, касающуюся силовых установок, а пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прямо обвинил «Феррари» в жульничестве.
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