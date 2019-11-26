Дзанарди предположил, что Хэмилтону будет сложнее стать чемпионом в 2020-м

Бывший пилот Формулы-1 Алессандро Дзанарди предположил, что в сезоне-2020 Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», столкнётся с большим сопротивлением со стороны соперников, чем в 2019-м. В текущем сезоне Хэмилтон за два этапа до окончания сезона обеспечил себе шестой чемпионский титул.
«В 2020 году, мне кажется, борьба будет более плотной. Я бы не сказал, что Хэмилтону гарантирован успех», — приводит слова Дзанарди GrandPX.news.
Также Дзанарди признался, что поддерживает Хэмилтона.
«Я болею за него. Его величие проявляется и в том, насколько он силён психологически. Кроме того, он знает, как нужно извиняться в случае ошибки, как было в случае с Албоном в Бразилии», — добавил он.
На Гран-при Бразилии Хэмилтон за несколько кругов до окончания гонки спровоцировал контакт с машиной Александера Албона («Ред Булл»), извинился сразу после финиша и вследствие штрафа опустился с третьего на седьмое место в протоколе.
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