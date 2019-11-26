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Ферстаппен: лучше восемь титулов, чем звание самого молодого чемпиона Ф-1

Ферстаппен: лучше восемь титулов, чем звание самого молодого чемпиона Ф-1
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос, какое из возможных достижений ему больше по душе: восемь чемпионских титулов или звание самого молодого чемпиона в истории Формулы-1.

В сезоне-2020 у Ферстаппена есть шанс стать самым молодым чемпионом в истории Ф-1. С 2010 года это звание удерживает Себастьян Феттель, которому в день победы на Гран-при Абу-Даби того сезона исполнилось 23 года 134 дня.

«Разумеется, восемь титулов! Очень просто, я бы всегда сделал такой выбор. Приятно было бы стать самым молодым чемпионом, но всегда хочется выступать максимально хорошо. Хотя не стану утверждать, что я непременно стану восьмикратным чемпионом», — приводит слова Ферстаппена GPToday.

Самым титулованным гонщиком в истории Ф-1 является Михаэль Шумахер, на счету которого семь чемпионств. У его ближайшего преследователя Льюиса Хэмилтона («Мерседес») шесть титулов.

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