Хорнер не исключил, что Гасли ещё вернётся в «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что Пьер Гасли, выступающий за «Торо Россо», ещё может вернуться в главную команду австрийской компании, несмотря на то что от него отказались по ходу сезона-2019. Гасли провёл в «Ред Булл» первую половину сезона, но отставание от Макса Ферстаппена было настолько большим, что его отправили в «Торо Россо», вызвав оттуда Александера Албона.
«У Пьера новый контракт на 2020-й. Поэтому у него вновь будет шанс зарекомендовать себя перед «Ред Булл», — приводит слова Хорнера GrandPX.news.
Ранее в «Ред Булл» объявили, что в 2020 году составы команд останутся прежними: Ферстаппен и Албон будут выступать за главную команду, а Гасли и россиянин Даниил Квят — за вторую, которая со следующего сезона станет называться «Альфа Таури».
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