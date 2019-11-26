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Леклера не порадовала перспектива отпуска после Гран-при Абу-Даби

Леклера не порадовала перспектива отпуска после Гран-при Абу-Даби
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал об ожиданиях в преддверрии гонки Формулы-1 в ОАЭ, заключительного этапа сезона-2019. По словам Леклера, в межсезонье ему будет не хватать адреналина, который обеспечивает борьба с соперниками.

«Впереди Абу-Даби, последний этап сезона. Многие в паддоке, вероятно, с нетерпением ожидают отпуска. Но лично мне грустно, поскольку на его протяжении не будет того адреналина, который обеспечивает борьба колесо в колесо», — приводит слова Леклера пресс-служба «Феррари».

За один этап до окончания сезона 22-летний Леклер, который проводит первый сезон в составе «Феррари», занимает четвёртое место в личном зачёте, отставая от ровесника Макса Ферстаппена («Ред Булл») на 11 очков.

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