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Ферстаппен: не думаю, что будущее Формулы-1 — это только я и Леклер

Ферстаппен: не думаю, что будущее Формулы-1 — это только я и Леклер
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что в будущем бороться за титулы смогут не только он и Шарль Леклер.

«Я не думаю, что будущее Формулы-1 — это только я и Шарль Леклер. Есть и другие отличные гонщики. Ландо Норрис очень хорош, он правда талантлив. О уровне Джорджа Расселла очень сложно судить по его выступлениям в «Уильямсе». В итоге, когда уйдут те, кто старше, за титул будут бороться несколько человек.

Будет очень здорово, если сразу несколько пилотов будут бороться за титул, Формула-1 от этого станет только популярнее. Но это не находится в моей власти», — приводит слова Макса Ферстаппена Sport Bild.

В нынешнем сезоне Макс Ферстаппен за один эта до конца занимает третью строчку в личном зачёте чемпионата мира.

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