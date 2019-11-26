Ферстаппен: не думаю, что будущее Формулы-1 — это только я и Леклер

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что в будущем бороться за титулы смогут не только он и Шарль Леклер.



«Я не думаю, что будущее Формулы-1 — это только я и Шарль Леклер. Есть и другие отличные гонщики. Ландо Норрис очень хорош, он правда талантлив. О уровне Джорджа Расселла очень сложно судить по его выступлениям в «Уильямсе». В итоге, когда уйдут те, кто старше, за титул будут бороться несколько человек.



Будет очень здорово, если сразу несколько пилотов будут бороться за титул, Формула-1 от этого станет только популярнее. Но это не находится в моей власти», — приводит слова Макса Ферстаппена Sport Bild.



В нынешнем сезоне Макс Ферстаппен за один эта до конца занимает третью строчку в личном зачёте чемпионата мира.