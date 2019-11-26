Марценко: Гасли объективно выглядит сильнее и стабильнее Квята

Бывший пилот мировой серии «Рено» Николай Марценко поделился мнением о пилотах «Торо Россо» Данииле Квяте и Пьере Гасли.



«Я большой фанат Даниила Квята, познакомился с ним достаточно давно, ещё в 2010 году, и каждый раз во время гонки всей душой болею за своего соотечественника и любимого спортсмена. Но в концовке этого сезона Гасли объективно выглядит сильнее и стабильнее Даниила. Он финиширует без штрафов и этот Гран-при провёл просто замечательно. Француз хорошо квалифицировался, проехал отличную гонку. Везение? Чтобы повезло на таком уровне, нужно грамотно реализовать шанс, который тебе выпадает. И к этому шансу нужно быть готовым. Значит, нужно изначально ехать шестым, и в момент, когда «Феррари» в полном составе сойдёт с гонки, надо по максимуму воспользоваться этой ситуацией. Потому что другого такого шанса потом может очень долго не быть.



Ситуацию в гонке меняли сами спортсмены. Сейфти-кары после сходов Вальттери Боттаса и двух «Феррари», конечно, внесли интригу. После этого «Мерседес» совершил попытку выиграть гонку, пойдя на риск в виде лишнего пит-стопа. Этот риск команда может себе позволить, поскольку в этом году они уже всё выиграли. Поэтому было принято решение дать Хэмилтону свежий комплект шин. Но в «Мерседесе» не ожидали, что обломки будут подбирать так долго и что Албон и Гасли будут защищаться до последнего. В общем, Гасли большой молодец. Нужно хвалить пилотов, когда они достигают высоких результатов. И даже если бы не было схода «Скудерии», он всё равно финишировал бы с очень хорошим результатом. В сложившейся же ситуации он оказался в правильном месте в правильное время и по максимуму воспользовался шансом.



Когда в «Торо Россо» вернулся Гасли и начал показывать высокие результаты, Квят перестал светиться. Не знаю почему, но это происходит всегда, когда Даня чувствует на себе давление. Возможно, 10-е место в гонке — неплохой результат. Но относительно напарника, который выжимает из этой машины больше, это не очень убедительно. Может быть, кому-то не понравится то, что я говорю, но это объективно. Да, мы болеем за Даню, но, к сожалению, сейчас он заметно уступает напарнику. По окончании следующего сезона ему надо искать место вне системы «Ред Булл», — приводит слова Марценко Sportbox.

В последних гонках Квята затмил напарник. Так ли всё плохо у россиянина? В последний раз россиянин по-настоящему побеждал коллегу на домашнем этапе в Сочи.